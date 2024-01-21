Бразильские авиакомпании отменили десятки рейсов в Аргентину из-за забастовки

Стачка запланирована на 24 января, ожидается, что она продлится 12 часов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 января. /ТАСС/. Бразильские авиаперевозчики массово отменяют рейсы в Аргентину на 24 января, когда в этой стране намечена всеобщая забастовка. Об этом сообщается на сайтах авиакомпаний Latam и Gol.

"Забастовка [в Аргентине] затронет всю инфраструктуру аэропортов, и отмена рейсов - вынужденная мера", - говорится в сообщении Gol для пассажиров отмененных рейсов.

В свою очередь Latam, второй бразильский авиаперевозчик, осуществляющий полеты в соседнюю страну, сообщает на своем сайте о вероятности отмены рейсов 24 января без предварительного уведомления.

По состоянию на 20 января в общей сложности отменено 33 рейса между Бразилией и Аргентиной, свидетельствуют данные онлайн-бронирования на сайтах авиакомпаний.

Всеобщая конфедерация труда Аргентины наметила на 24 января проведение забастовки в знак протеста против реформ, проводимых новыми властями республики. Предполагается, что забастовка продлится 12 часов.