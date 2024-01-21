Производитель "Атома" рассматривает рынки Ирана и Индонезии для экспорта электромобилей

Директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Анатолий Кияшко сообщил, что с Индонезией уже ведутся переговоры

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Производитель "Атома" АО "Кама" рассматривает рынки Индонезии, Ирана, Узбекистана для экспорта своих электромобилей, а также собственной операционной системы "Атом ОС". Об этом сообщил ТАСС директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Анатолий Кияшко.

"[Другие страны] интерес определенный проявляют и к автомобилю, и к нашей информационной системе - к нашему "Атом ОС". <…> Если говорить о перспективных рынках, то мы сейчас смотрим и на Индонезию, и на другие страны, где электромобили развиваются очень сильно. Мы, может быть, не будем там строить заводы, это нерентабельно для нас. Но, например, нашу операционную систему мы могли бы ставить на другие электрокары. И вот это тоже интересный экспорт", - сказал Кияшко.

По его словам, с Индонезией уже ведутся переговоры. Также рынок электромобилей, отметил Кияшко, активно развивается в Иране, Узбекистане, южноамериканских странах.

Он подчеркнул, что компания готова предложить зарубежным партнерам свой софт, одним из преимуществ которого является высокий уровень кибербезопасности. "Уровень взлома машин, особенно машин-гаджетов - это большая угроза, но мы вместе с нашими партнерами [это] предусмотрели. И наш автомобиль абсолютно защищен от внешних угроз", - сказал Кияшко.

Электромобиль "Атом" впервые был представлен в мае 2023 года. Его серийное производство и продажи планируется запустить во второй половине 2025 года. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.