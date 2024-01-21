МЭР и Минздрав представят кабмину предложения по медобслуживанию на горных курортах

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что теперь МЭР, помимо гостиничной инфраструктуры, поддерживает развитие горнолыжных курортов, субсидируя процентные ставки по кредитам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ совместно с Минздравом обсуждают вопрос организации медицинского обслуживания туристов на горнолыжных курортах, соответствующие инициативы будут представлены правительству в ближайшее время. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Сейчас мы обсуждаем вопрос, как правильно организовать медицинское обслуживание на горнолыжных курортах, куда идет большой поток людей и местные больницы не всегда справляются. Требуются дополнительные инвестиции. Мы тоже обсуждаем специальные инициативы на эту тему и в ближайшее время представим вместе с Минздравом на суд правительства", - сказал он на пленарном заседании Дня спорта и туризма, который проходит на выставке-форуме "Россия".

Министр отметил, что теперь МЭР, помимо гостиничной инфраструктуры, поддерживает развитие горнолыжных курортов, субсидируя процентные ставки по кредитам.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что организованный туристический поток на горнолыжные курорты на момент первой половины января вырос от 5% до 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.