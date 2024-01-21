Российский союз туриндустрии ожидает рост турпотока по РФ на 20% в 2023 году

Президент союза Илья Уманский сообщил, что к 2030 году ежегодный турпоток по стране должен достигнуть показателя в 140 млн поездок

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Туристический поток по России по итогам 2023 года может вырасти на 19-20% по сравнению с 2022 годом, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пленарном заседании Дня спорта и туризма, который проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Отрасль ожидает по итогам 2023 года очень существенный рост числа туристических поездок. Мы рассчитываем, что сможем вырасти на 19-20%", - сказал он.

Согласно презентации, которую представил глава РСТ на мероприятии, турпоток по России в 2023 году предварительно оценивается в 86 млн поездок. Уманский напомнил, что к 2030 году ежегодный турпоток по стране должен достигнуть показателя в 140 млн поездок.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.