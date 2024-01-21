РЖД проведут консультации с комитетом Госдумы по правилам перевозки животных

В компании отметили, что это позволит улучшить качество услуг по перевозке животных как для пассажиров, так и для самих питомцев

МОСКВА, 21 января./ТАСС/. Представители РЖД проведут открытые совместные консультации с профильным комитетом Госдумы по улучшению правил перевозки животных в поездах. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

"РЖД при поддержке комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведут открытые совместные консультации по вопросам совершенствования и улучшения правил перевозки животных в поездах", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что это позволит улучшить качество услуг по перевозке животных как для пассажиров, так и для самих питомцев.

Ранее в РЖД сообщали о планах внести изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования ФПК. В частности, проводникам будет запрещено высаживать их из поезда. Эти решения были приняты в связи с инцидентом с выброшенным из поезда котом в Кирове, который впоследствии погиб.

Об инциденте

Ранее хозяева кота Твикса, которого 11 января высадила из поезда на улицу проводница в Кирове, заявили о смерти животного. Как рассказал его хозяин Эдгар Гайфуллин, питомец ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к своим владельцам. Для кота был куплен билет, у него были все необходимые документы. Однако 11 января он выбрался из переноски, а проводница на остановке в Кирове выпустила питомца на улицу. На опубликованном в интернете видео запечатлен момент, как некто выкидывает кота из дверей вагона, после чего он прячется под поезд.

В кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что проводница, обнаружив кота и опросив пассажиров, решила, что он бездомный и случайно зашел в вагон во время стоянки, после чего выпустила животное на улицу. Сопровождающий кота в этот момент спал.

Правоохранительные органы приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ (самоуправство) в связи с отсутствием состава преступления.