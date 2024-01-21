В Приморье хотят направить на создание федерального спортивного центра более 8 млрд рублей

Его планируют использовать для подготовки сборных команд России, в том числе к Олимпийским играм 2032 года

ТАСС, 21 января. Более 8 млрд рублей предусмотрено на создание в Приморье федерального спортивно-тренировочного центра, где спортсмены смогут готовиться к Олимпийским играм. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на Дне туризма и спорта, который проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

"В настоящее время по поручению президента России Владимира Владимировича Путина правительство Приморья прорабатывает вопрос о создании федерального спортивно-тренировочного центра на Дальнем Востоке. Всего на создание данного проекта предусмотрено более 8 млрд рублей", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что спортивные объекты будут использовать для подготовки сборных команд России, в том числе к Олимпийским играм 2032 года, которые пройдут в Брисбене. Также в спортивном центре будут проводить всероссийские и международные соревнования, что создаст условия для развития спортивного и событийного туризма в Приморье.

Спортивный комплекс планируется создать на острове Русский во Владивостоке. Он будет включать центры единоборств, хоккея, бокса, водных видов спорта, академию тенниса, легкоатлетический манеж, а также центр спортивной и художественной гимнастики. Сейчас уже идут работы по созданию академии тенниса на средства частного инвестора.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.