В Литве выразили желание равняться на Польшу по объему ассигнований на оборону

Президент республики Гитанас Науседа отметил, что риски в сфере безопасности страны ничуть не меньше рисков ее соседей

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Польша по объему выделяемых на оборону ассигнований является примером для Литвы. Об этом на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой, находящимся с визитом в Вильнюсе, заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"С точки зрения доли бюджета, выделяемой на оборонные нужды, Польша, направляющая на это 4% валового внутреннего продукта (ВВП), является примером для других стран", - сказал он.

По словам президента, этим курсом должна следовать и Литва. "На этот уровень должны равняться и мы, так как наши риски в сфере безопасности ничуть не меньше рисков наших соседей", - отметил Науседа.

В декабре Сейм (парламент) Литвы утвердил государственный бюджет на 2024 год с рекордными ассигнованиями на нужды обороны в размере 2,75% ВВП. В 2023 году они составляли 2,52%. Литовские политики считают необходимым как можно скорее довести финансирование военных нужд до 3% ВВП.