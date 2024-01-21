НБУ признал, что в 2022-2023 годах заплатил $517 тыс. связанной с Вексельбергом компании

Как свидетельствуют таможенные данные, закупка состоялась после начала специальной военной операции

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Нацбанк Украины (НБУ) признал, что в 2022-2023 годах закупил у немецкой компании Oerlikon Balzers, крупнейшим акционером которой является российский олигарх Виктор Вексельберг, детали и оборудование для чеканки монет на сумму в 19,5 млн гривен ($517 тыс.). Об этом сообщает украинское издание "Экономическая правда".

По данным издания, 25 сентября 2022 года Национальный банк купил у немецкой компании установки для нанесения нитрида хрома на чеканочный инструмент стоимостью 19,487 млн гривен. В августе 2023 года НБУ закупил у этой же компании 10 катодов из титана на общую сумму 13,9 тыс. гривен. Соответствующая установка и катоды необходимы для чеканки оборотных монет, уточнили в издании.

Как свидетельствуют таможенные данные, закупка Нацбанком товаров у компании, связанной с российским олигархом, на общую сумму 19,5 млн гривен состоялась после начала специальной военной операции. В самом же НБУ в ответ на запрос издания факт закупки подтвердили, однако с некоторыми оговорками.

Процедура закупки, по утверждению НБУ, началась еще в 2020 году, а договор на приобретение указанных товаров банк заключил в 2021 году, когда еще не действовало законодательных ограничений по сотрудничеству с компаниями российских олигархов. "Эта закупка состоялась в начале 2021 года. На Украине нет производителей такого специализированного оборудования. К оценке конкурсных предложений были допущены три международных участника, - попытались оправдаться в НБУ. - По результатам оценки конкурсных предложений договор на поставку оборудования был заключен в феврале 2021 года с немецкой компанией Oerlikon Balzers Coating (является частью группы Oerlikon), которая "предоставила самое низкое ценовое предложение".

Тем не менее, пишет "Экономическая правда", проведение финального платежа за приобретенную у компании установку состоялось уже после начала СВО - в сентябре 2022 года - после монтажа и тестирования соответствующего оборудования. В Нацбанке объяснили, что там были вынуждены осуществить оплату, поскольку "неправомерное прекращение договорных отношений привело бы к многомиллионным потерям Национального банка Украины, а также существенно негативно повлияло на технологический процесс производства оборотных монет на Украине".

Необходимость же закупки у Oerlikon в 2023 году, как заявили в Нацбанке, была обусловлена действием гарантийного срока - 12 месяцев (до конца октября 2023 года), в течение которого использование неоригинальных расходных материалов запрещается". Сотрудничать с компанией в 2024 году и в дальнейшем Нацбанк не планирует.