Во Франции 1 февраля электроэнергия подорожает почти на 10%

Это связано с прекращением действия с 31 января так называемого тарифного щита, объяснил министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр

ПАРИЖ, 21 января. /ТАСС/. Тарифы на электричество во Франции вырастут с 1 февраля на 9,8%. Об этом сообщил министр экономики и финансов республики Брюно Ле Мэр в эфире телеканала TF1.

"С 1 февраля тарифы на электричество вырастут на 9,8% для тех, кто платит по дифференцированным тарифам на потребление электроэнергии, и на 8,6% для тех, кто платит по базовой ставке", - сказал Ле Мэр.

По его словам, это связано с прекращением действия с 31 января так называемого тарифного щита. Тарифный щит, так власти назвали свою политику сдерживания цен на электроэнергию, был введен в 2022 году из-за роста стоимости электричества.

Ле Мэр отметил, что благодаря тарифному щиту "была покрыта половина расходов домохозяйств на электроэнергию". "Мы помогли многим, а теперь нужно также помочь государственным финансам", - подчеркнул министр.

Рост тарифов

Ле Мэр заявил, что следующее повышение тарифов, как ожидается, произойдет не раньше февраля 2025 года.

Предыдущее повышение тарифов на 10% произошло 1 августа 2023 года.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в несколько стран ЕС. В конце ноября того же года Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала доклад, в котором предупредила, что снижение импорта энергоресурсов из России в Европу может спровоцировать гораздо более резкий и долговременный рост цен на энергоносители, чем предполагалось ранее.