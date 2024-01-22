В России предложили ввести перерасчет за ошибочные начисления за ЖКХ

Статью Жилищного кодекса РФ о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги предлагается дополнить нормой, согласно которой "при выявлении обстоятельств, влекущих увеличение за прошлый период платы" размер этих платежей "может подлежать перерасчету"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР вносят в Госдуму законопроект о возможности пересмотра начислений за жилищно-коммунальные услуги в случае, если при расчете их оплаты была допущена ошибка с уточнением периода, после которого увеличение суммы невозможно. Текст проекта и пояснительная записка есть в распоряжении ТАСС.

Статью Жилищного кодекса РФ о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги предлагается дополнить нормой, согласно которой "при выявлении обстоятельств, влекущих увеличение за прошлый период платы" размер этих платежей "может подлежать перерасчету". При этом такая возможность пересчета в большую сторону ограничивается сроком в 90 календарных дней до наступления срока оплаты. Предлагаемая норма касается только добросовестных плательщиков.

Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, в настоящее время Жилищный кодекс детально регулирует обязанность граждан по оплате ЖКХ, "предусматривая соответствующую ответственность за образование задолженности" и начисление процентов за каждый день просрочки, начиная с 31 дня. "Однако какая-либо корреспондирующая ответственность управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, ресурсоснабжающих организаций и иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которым вносится плата, за неверный расчет и последующее увеличение платежей по истекшим периодам Жилищным кодексом Российской Федерации не закреплена", - отмечают парламентарии.

Глава фракции ЛДПР, лидер партии Леонид Слуцкий заметил, что оплата ЖКХ у многих семей забирает до трети семейного бюджета. "При этом наши люди очень добросовестно относятся к платежам. Даже экономят на качественном питании, лишь бы жить без долгов. Ресурсоснабжающие организации должны так же нести ответственность за свою работу. Не смогли посчитать вовремя, допустили ошибку, не нужно перекладывать ее на граждан", - сказал он в беседе с ТАСС.

В качестве примера политик привел ситуацию в городе Озерске Челябинской области, "где жителям нарисовали долгов на 4 миллиона [рублей] за то, что несколько лет рассчитывали сумму платежей по неверной формуле". "Предлагаем ограничить такие перерасчеты сроком в три месяца. У поставщиков коммунальных услуг не должно быть возможности по своему желанию пересчитывать платежи задним числом, потому что им потребовалось больше денег", - резюмировал Слуцкий.