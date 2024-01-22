"Известия": в РФ хотят отстранять от работы топ-менеджеров банков за утечку данных

В случае принятия закон также будет распространяться на страховые компании, пенсионные фонды и микрофинансовые организации

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Банк России подготовил законопроект об отстранении от должности топ-менеджеров банков за утечку данных. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

Согласно подготовленному с участием ЦБ законопроекту, топ-менеджеров банков хотят на 10 лет отстранять от работы на занимаемой ими должности за неоднократную утечку данных. В Банке России уточнили, что сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования.

Как сообщает издание, законопроект необходимо ввести для предотвращения утечки информации из крупнейших кредитных организаций. Документ предусматривает повышение уровня персональной ответственности замглавы банка по информационной безопасности (ИБ) за нарушения требований по защите информации, которые привели к утечке персональных данных или банковской тайны. Отмечается, что документ коснется не только банков, но и страховых компаний, пенсионных фондов и микрофинансовых организаций.

Согласно отзыву Национального совета финансового рынка на инициативу, дисквалификация замруководителя по ИБ на 10 лет несопоставима с наказаниями за более серьезные нарушения. В совете предложили снизить срок отстранения от должности с 10 до 3 лет.

"При этом в уголовном и административном законодательстве даже для лиц, признанных виновными в совершении должностных преступлений, сроки наказаний в виде запрета занимать определенные должности составляют существенно меньше, чем 10 лет", - говорится в отзыве.