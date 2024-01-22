"Известия": треть подержанных автомобилей в России продают со скрученным пробегом

Чаще всего пробег скручивают на машинах марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi, пишет газета

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Доля подержанных автомобилей с фальсифицированным пробегом на вторичном рынке в России оценивается в 35%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на подсчеты ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

"Практически у каждого третьего б/у автомобиля скручены показатели одометра. Это влияет на цену. Например, у Renault Logan в одном из объявлений был указан пробег в 48,5 тыс. км, а реальный - 329 тыс. Разница в цене могла составить 300 тыс. рублей", - приводит издание слова президента ассоциации Алексея Подщеколдина.

Уточняется, что среди регионов РФ лидером в рейтинге по самой большой доле транспортных средств со скрученным пробегом на рынке в 2023 году стал Краснодарский край. Объем подержанных автомобилей со скрученным пробегом там составил 24%. В Самарской, Челябинской и Ростовской областях, а также в Башкирии доля авто с фальсифицированным пробегом составила порядка 23%, в Московской, Свердловской областях - 21%, в Татарстане, Санкт-Петербурге и Москве - 17%.

Как подсчитали в РОАД, общая сумма ущерба для покупателей б/у автомобилей за весь 2023 год оценивается в 612 млрд рублей. Чаще всего пробег скручивают на машинах марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.

Приобрести автомобиль со скрученным километражем можно не только у дилеров, но и на интернет-площадках, напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. "Вероятность приобрести такую машину в крупных городах меньше, чем на периферии, так как у местных сервисов нет достаточной квалификации и диагностического оборудования", - пояснил он "Известиям".