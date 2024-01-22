Эксперты назвали топ высокооплачиваемых вакансий для студентов

В подборку сервисов "Работа.ру" и "Подработка" вошли курьер, упаковщик на производстве, ювелирный мастер, телемаркетолог и пиццамейкер

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Курьер, упаковщик на производство деликатесов, телемаркетолог и пиццамейкер вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий для студентов сервисов "Работа.ру" и "Подработка". Таким специалистам предлагают зарплату от 42 тыс. до 166 тыс. рублей, рейтинг имеется в распоряжении ТАСС.

"Курьера с зарплатой до 166,7 тыс. рублей ищут в Пензе. Соискателям предстоит доставлять уже собранные и оплаченные заказы до квартир клиентов. Работодатель гарантирует еженедельный доход, самостоятельный выбор таймслотов и районов для доставок. Компания предоставляет рабочую форму и средство передвижения", - указано в подборке.

Также от 92 тыс. до 120 тыс. рублей готовы платить упаковщику на производстве деликатесов в Нижнем Новгороде. Компания проводит обучение новых специалистов, поэтому опыт работы не требуется. Работодатель обеспечивает проживание в квартире, двухразовое питание и компенсацию проезда.

В топ предложений также включили вакансию мастера в ювелирную мастерскую в Тюмени, зарплата - от 30 тыс. до 80 тыс. рублей. Соискателю предстоит делать заготовки для титановых колец на токарном станке по металлу, работодатель готов обучить необходимым навыкам. В Казани ищут разнорабочего с зарплатой от 60 тыс. до 70 тыс. рублей, в список обязанностей входит сортировка, погрузка-разгрузка резины, а также изготовление и зачистка резиновых изделий на прессах.

Зарплату в размере до 50 тыс. рублей готовы предложить телемаркетологу в Москве, ему предстоит работать с внутренней CRM и IP-телефонией UIS по "теплой" базе клиентов и обеспечивать выполнение плановых показателей по количеству и качеству звонков. А в Самаре ищут модельщика выплавляемых моделей с окладом от 42 тыс. до 45 тыс. рублей. Среди обязанностей - зачистка на моделях облоя, склейка пеномоделей, формирование кластера, нанесение антипригарного покрытия, а также сушка продукции с нанесенным на них антипригарным покрытием.

Кроме того, в Новосибирске ищут пиццамейкера, в его обязанности входит приготовление пиццы, подготовка ингредиентов, уборка рабочего места, инвентаря и помещения.

Аналитики изучили базу высокооплачиваемых вакансий и составили рейтинг для студентов в преддверии Дня российского студенчества (Татьяниного дня), который отмечают 25 января.