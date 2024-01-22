В Бурятии создадут государственную службу для ремонта дорог

Участки дороги в Северо-Байкальском и Муйском районах планируется передать в оперативное управление учреждению

УЛАН-УДЭ, 22 января. /ТАСС/. Государственная дорожно-строительная служба появится в Бурятии в 2024 году. Ее создадут по поручению главы республики Алексея Цыденова для ремонта трасс главным образом на севере региона, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса Бурятии.

"Государственное бюджетное учреждение "Дорожно-строительная служба Республики Бурятия" будет создано уже в 2024 году. Это обусловлено отсутствием желающих подрядных организаций выполнять ремонт дорог в Северо-Байкальском и Муйском районах. Новое государственное учреждение будет непосредственно выполнять ремонт и капитальный ремонт дорог. Кроме того, создание такого предприятия позволит на севере Бурятии наладить запуск асфальтобетонного завода", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время дорожные работы в северных районах республики затруднены из-за отсутствия асфальтобетонного завода и крупных дорожных организаций. Неоднократно в течение двух лет компанией "Бурятрегионавто" объявлялись торги на выполнение работ по капитальному ремонту участков автодорог Северобайкальск - Даван и Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо. Однако за это время ни один подрядчик не изъявил желание выполнить эти работы. Между тем, ситуация с дорогами на севере Бурятии ухудшается.

"Создание такого предприятия в северных районах мы обсуждали в последний мой визит в Таксимо и Северобайкальск с местными жителями. Убедились, что решение верное и крайне необходимое. Создавать дорожное предприятие нужно незамедлительно, чтобы к началу строительного сезона, оно уже работало в полную силу", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

Работы будут выполнять в рамках государственного задания, финансируемого из Дорожного фонда Бурятии. Также планируется передать в оперативное управление учреждению участки дороги в Северо-Байкальском и Муйском районах, сейчас они находятся в ведении "Бурятрегионавтодора".

По словам министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге, на состояние северных дорог влияет возросший трафик большегрузов, задействованных в модернизации Байкало-Амурской магистрали.