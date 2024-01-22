Проект российско-китайского промпарка в Новосибирске планируют реализовать за семь лет

Индустриальный парк "Такот Толмачево" рассчитывает привлечь 120 млрд рублей инвестиций

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Создание индустриально-промышленного парка "Такот Толмачево" под Новосибирском планируется завершить в течение семи лет, первое здание будет готово осенью 2024 года. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"Проект ООО "Инженерные сети трейд" по созданию частного индустриально-промышленного парка "Такот Толмачево" планируется реализовать в течение семи лет. Основной упор в развитии индустриально-промышленного парка "Такот Толмачево" будет направлен на локализацию китайских предприятий с различными видами производств", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время в парке стартовало строительство первого типового здания административно-производственного назначения площадью более 11 тыс. кв. м. Его ввод запланирован на октябрь этого года.

По словам министра, индустриально-промышленный парк площадью 3,6 млн кв. м будет иметь собственную электросетевую, логистическую, газо- и теплоснабжающую инфраструктуру. "Площадь производственных зданий составляет 600 тыс. кв. м. Планируется создание собственного газопровода для покрытия потребностей строящихся производственных площадей, линии высокоскоростной связи, а также возвести ветку железной дороги", - отметил Решетников.

Ранее Решетников сообщал, что российско-китайский индустриальный парк "Такот Толмачево", который планируется создать под Новосибирском, рассчитывает привлечь 120 млрд рублей инвестиций. Парк разместится на западе выезда из Новосибирска, по старой дороге в аэропорт Толмачево.