Эксперты сообщили, что убыль коммерческих предприятий достигла минимума за восемь лет

Как считает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, это связано с завершением основного этапа очистки госреестра от фиктивных компаний

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Количество закрытых коммерческих предприятий уменьшилось в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 9,3%, до 254 тыс. - это рекордно низкий показатель за прошедшие восемь лет, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.

Численность же открытых компаний, по данным исследования, почти не изменилась и составила 242,5 тыс.

Аналитики службы связывают снижение убыли бизнеса с завершением основного этапа очистки госреестра от фиктивных компаний.

Региональный прирост компаний

Примерно в трети с лишним регионах компании чаще открывались, чем закрывались. Особенно заметный прирост предприятий наблюдался в Москве (18,2 тыс.), Подмосковье (4,8 тыс.), Ленобласти (1,9 тыс.), ДНР (1,3 тыс.), Приморье (712), Калмыкии (623), ЛНР (575), Запорожье (492), Дагестане (447) и Кабардино-Балкарии (430).

Эксперты отмечают, что наибольшая убыль компаний произошла в Санкт-Петербурге (7,7 тыс.), Самарской области (6,1 тыс.), Татарстане (3,3 тыс.), Краснодарском крае (2,5 тыс.), Новосибирской области (2,3 тыс.), Свердловской области (1,8 тыс.), Вологодской области (1,6 тыс.), Омской области (1,5 тыс.) и Бурятии (1,4 тыс.), а также в Челябинской области (1,2 тыс.).

"Основная часть исключенных из госреестра компаний имели признаки фирм-однодневок. Основной этап борьбы с такими фейковыми компаниями позади, поэтому в последние годы закрытия подобных юрлиц идут на убыль. Вероятно, что однодневки сохраняются как явление, однако они перестали быть массовым феноменом для большинства отраслей. Еще одна весомая часть предприятий, которые были вычеркнуты из ЕГРЮЛ по решению налоговиков, относится к брошенному бизнесу. В 2023 году число таких фирм сократилось сразу на 40%, то есть намного больше по сравнению с другими категориями закрывшихся компаний. Это предприятия, не функционировавшие в течение 12 месяцев, то есть начиная с 2022 года. Таким образом, сейчас мы наблюдаем, что возникшие два года назад экономические ограничения не привели к массовому уходу компаний с рынка", - констатирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.