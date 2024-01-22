На Камчатке в 2023 году экспорт рыбы вырос почти в пять раз

Объем вылова водных биоресурсов превысил 1,75 млн тонн

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 января. /ТАСС/. Экспорт рыбы с Камчатки в 2023 году вырос почти в пять раз. Больше всего продукции было отправлено в Китай, Нидерланды, Южную Корею и Данию, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"С начала года управлением Россельхознадзора оформлены на экспорт 35 партий рыбы и морепродуктов общим весом 663,2 тонн. По сравнению с прошлым годом экспорт рыбы и морепродуктов за аналогичный период вырос в 4,7 раза. Большая часть экспортных грузов была отправлена в Китай, Нидерланды, Южную Корею и Данию", - сообщили в ведомстве.

В краевом правительстве ТАСС сказали, что в 2023 году объем вылова водных биоресурсов был рекордным, превысив 1,75 млн тонн. Лососевая путина также была достаточно удачной - вылов составил почти 500 тыс. тонн.