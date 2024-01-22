Российский технологический университет предложил Минцифры запретить ИИ в рекламе для детей

Также запретить использование искусственного интеллекта предлагается в создании социальных рейтингов, принятии судебных решений в гражданском и уголовном судопроизводстве и других сферах и видах деятельности

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. МИРЭА - Российский технологический университет просит Минцифры запретить использование ИИ в некоторых сферах и видах деятельности, в частности, в создании детской рекламы. Об этом сообщается в письме ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа главе Минцифры Максуту Шадаеву, которое есть в распоряжении ТАСС.

"РТУ МИРЭА просит <...> рассмотреть возможность закрепления риск-ориентированного подхода как базисного принципа регулирования сферы искусственного интеллекта в России. Речь идет о выделении и закреплении на законодательном уровне отраслей и общественных отношений, где ИИ не может применяться в принципе, и сфер, в которых использование ИИ предполагает высокие риски", - говорится в письме.

В частности, полный запрет на использовании ИИ вуз предлагает ввести в следующих сферах и видах деятельности: подсознательное влияние на человеческое поведение, в результате которого может быть причинен физический вред человеку; создание социальных рейтингов; социальный скоринг; принятие судебных решений в гражданском и уголовном судопроизводстве; создание маркетингового контента для детей; создание политического контента, в том числе в рамках избирательных кампаний.

К категории с высокими рисками РТУ МИРЭА предложило отнести сбор и хранение биометрических данных; принятие решений о найме сотрудников и зачислении в образовательные учреждения; проектирование, создание и эксплуатация объектов критической инфраструктуры; правоохранительная сфера; сбор и хранение персональных данных; производство и эксплуатация товаров, напрямую воздействующих на жизнь и здоровье людей.

Как отмечается в письме, в этих сферах должна быть система управления рисками и качеством, исследуемая логикой выбора потоков данных, прозрачностью и предоставлением информации пользователям. Соответствующие положения предлагается закрепить в законопроекте о регулировании искусственного интеллекта, о разработке которого в июне 2023 года сообщил заместитель Минцифры Александр Шойтов.

"Таким образом, Россия станет одной из первых стран в мире, применивших комплексный подход к регулированию сферы искусственного интеллекта, основанный на основополагающих принципах прозрачности и безопасности для человека", - подчеркивается в письме ректора.