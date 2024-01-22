Бюджетный дефицит Японии в 2025 году составит не менее $7,5 млрд

Однако, как следует из отчета консультативного совета по экономическо-финансовым вопросам при кабинете министров, в 2026 финансовом году государственный и местные бюджеты могут выйти на профицит

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Правительство Японии пока не может вывести на профицит государственный и местные бюджеты страны, их дефицит в 2025 финансовом году даже при относительно высоких темпах экономического роста составит не менее 1,1 трлн иен (около $7,5 млрд по текущему курсу). Об этом говорится в отчете, представленном на состоявшемся в Токио заседании консультативного совета по экономическо-финансовым вопросам при кабинете министров под председательством премьера Фумио Кисиды.

"Размеры бюджетного дефицита сокращаются под влиянием увеличения суммы собираемых налогов. Однако даже при увеличении ежегодных темпов роста валового внутреннего продукта до 2,8% и выше дефицит не уменьшится ниже уровня 1,1 трлн иен в 2025 финансовом году", - говорится в документе. В то же время при сохранении таких условий государственный и местные бюджеты могут выйти на профицит в 2026 финансовом году, прогнозируется в отчете.

При нынешних темпах роста ВВП в диапазоне от 1,4 до 1,6% дефицит в 2025 финансовом году может составить 2,6 трлн иен (около $17,6 млрд). При такой ситуации не удастся выйти на профицит даже до 2030 года, констатируется в отчете.

По состоянию на март 2023 года государственный долг Японии оценивался примерно в $9,2 трлн, что соответствует 263% ВВП страны. Это самый высокий показатель в Группе семи, в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.