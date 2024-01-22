ЕК разрешит граничащим с Украиной странам ограничивать импорт сельхозпродукции оттуда

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что предложения опубликуют на этой неделе

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Еврокомиссия на этой неделе представит изменения в торговое законодательство ЕС, которые позволят граничащим с Украиной странам вводить ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции оттуда. Об этом сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью газете Financial Times.

"Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам - членам ЕС, и один из способов сделать это - ввести гарантии для конкретных стран", - сказал он. Еврочиновник добавил, что предложения ЕК будут опубликованы "на этой неделе" и скорее всего "будут включать меры по защите отдельных стран" от последствий беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины. При этом он подчеркнул, что влияние экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на экономику стран сообщества распределено "очень неравномерно", в первую очередь его ощущают соседние с Украиной страны.

Еврокомиссар также сообщил, что указанные меры разработаны на период до июня 2025 года. До вступления в силу они должны пройти процедуру утверждения в Европарламенте.

В декабре 2023 года ЕК пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судебным преследованием за то, что они в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки украинского зерна на свои рынки. Ранее ЕС отказался продлить истекший 15 сентября запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В связи с этим правительства Польши, Венгрии и Словакии объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.