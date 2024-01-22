"Яндекс Маркет" запустил продажи товаров для дома под собственным брендом

Как ожидается, к концу года его ассортимент будет насчитывать до 2,8 тыс. товаров

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Яндекс Маркет" запустил направление товаров для дома под собственным брендом Pragma. Как ожидается, к концу года его ассортимент будет насчитывать до 2,8 тыс. товаров, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Яндекс Маркет" начинает развивать собственное направление товаров для дома под брендом Pragma. В него войдут мебель, домашний текстиль, сантехника и товары для ванной комнаты, кухни, уборки, освещение и системы хранения", - сказали в пресс-службе.

Многие товары производятся на российских фабриках, в том числе в Иваново, Курске, Нижнем Новгороде и Москве. Всего у площадки около 20 партнеров из разных регионов страны, их количество планируется увеличивать. В настоящее время на площадке можно купить различные предметы мебели, раковины и унитазы, постельное белье Pragma, а также некоторую другую продукцию.

"До конца 2024 года ассортимент нового бренда планируется расширить до 2,8 тыс. товаров", - добавили в пресс-службе. Таким образом, "Яндекс Маркет" планирует предлагать комплексные решения по обустройству дома.

По данным сервиса, в 2023 году число магазинов, которые предлагают на площадке товары для дома, увеличилось более чем на 10 тыс. по сравнению с 2022 годом. В целом, спрос на товары для дома в 2023 году увеличился в 2,7 раза в годовом выражении, среди лидеров роста в категории - кровати, шкафы и тумбы, домашний декор и текстиль.

"Появление бренда Pragma - часть стратегии "Маркета" по развитию категории "Товары для дома" на маркетплейсе. Среди других инициатив сервиса - привлечение новых продавцов и производителей", - сказали в пресс-службе сервиса.