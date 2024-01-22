Грузооборот паромной переправы между Сахалином и материком уменьшился на 20%

По данным министерства транспорта региона, из-за планового ремонта флота компании "Сахалинское морское пароходство" грузопоток перенаправили в Корсаков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Более 1 млн тонн груза перевезли в 2023 году в Сахалинскую область с помощью паромной переправы Холмск - Ванино, соединяющей Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край). Это почти на 20% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта региона.

"1 276,5 тыс. тонн груза - в 2022 году, 1 044,4 тыс. тонн груза - в 2023 году. В 2023 году спад был связан с ремонтом судов, в настоящее время они все уже отремонтированы", - рассказал собеседник агентства.

В министерстве пояснили, что в 2023 году провели плановый ремонт всего флота компании "Сахалинское морское пароходство". В связи с этим грузопоток перенаправили в город-порт Корсаков.

Паромная переправа Холмск - Ванино - морская железнодорожная грузопассажирская паромная переправа в Татарском проливе между поселком городского типа Ванино в Хабаровском крае и городом Холмском на юге Сахалина. Расстояние - 260 км. Связывает остров Сахалин с материковой частью России круглогодичным транспортным сообщением. Морской порт Ванино обеспечивает отправку груза в Сахалинскую область и является значимой частью логистической цепочки, ведущей в островной регион.