Google должен российским компаниям уже более 20,3 млрд рублей

Российское подразделение корпорации признано банкротом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Задолженность российского подразделения корпорации Google, которое признано банкротом, перед местными кредиторами на начало 2024 года составляет более 20,322 млрд рублей, свидетельствуют данные последнего собрания кредиторов.

К августу 2023 года долги превышали 20,177 млрд рублей. Таким образом, за последние полгода к Google поступило требований на порядка 145 млн рублей.

В последнем собрании (18 января) приняли участие кредиторы, чьи требования в совокупности составляют 96,3% от общей суммы.

Российская "дочка" Google обратилась в суд с заявлением о банкротстве в июне 2022 года. В компании объясняли это невозможностью исполнения денежных обязательств. Арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО "Гугл" начальную процедуру банкротства - наблюдение - в ноябре того же года. Позднее временный управляющий ООО "Гугл" выявил в компании признаки преднамеренного банкротства, что является преступлением.

По итогам 2022 года выручка офиса корпорации снизилась на 82% в сравнении с годом ранее - с 134,3 до 24,2 млрд рублей. Чистый убыток компании за 2022 год снизился на 61% в сравнении с предыдущим, до 10,2 млрд рублей. Федеральная служба судебных приставов уже сняла все деньги с банковских счетов российского Google в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам.