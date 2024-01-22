В Заполярье на программу бесплатной витаминизации населения выделили 100 млн рублей

Жителям будут предоставлять препарат для месячного курса витаминизации

МУРМАНСК, 22 января. /ТАСС/. В Мурманской области запускают программу по бесплатной витаминизации населения. На эти цели планируется выделить около 100 млн рублей в 2024 году, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

"С 26 января в Мурманской области запускаем программу по бесплатной витаминизации населения. В рамках стратегии "На Севере - жить" мы запускаем программу по диагностике уровня витамина D в организме, на эти цели мы выделяем из регионального бюджета 100 млн рублей в этом году", - сказал Чибис.

Губернатор отметил, что помимо диагностики, население сможет получить рекомендации по приему витамина в виде биологически активной добавки, а также препарат для месячного курса витаминизации.

В Мурманске программа начнет работу с 26 января на базе крупных торговых центров. С 9 февраля пункты витаминизации откроются в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше, Ловозере. С марта бригады медиков посетят небольшие и удаленные населенные пункты Мурманской области.

"Проверить уровень содержания витамина D в организме сможет каждый желающий старше 18 лет. Биологически активная добавка, которая бесплатно будет выдаваться в случае дефицита этого витамина, изготовлена на основе рыбного жира мурманского производителя, продукция которого входит в "Золотую сотню" товаров России", - уточнили ТАСС в Мининформе Заполярья.