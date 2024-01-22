Пушилин заявил об обеспеченности ДНР собственным производством куриных яиц на 80%

Цена на оставшиеся 20% может колебаться в зависимости от логистики и закупочной стоимости, сообщил глава республики

ДОНЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Донецкая Народная республика (ДНР) обеспечена собственным производством куриных яиц на 80%. Цена на оставшиеся 20% может колебаться в зависимости от логистики и закупочной стоимости, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин.

"Динамика развития событий была примерно такая же, как в других регионах России. Сейчас мы можем говорить, что республика обеспечена собственным производством яиц - порядка 80%, остальное закупается. Здесь тоже влияние стоимости логистики, оптово-отпускные цены, которые также влияют на эту составляющую. Согласно мониторингу, который проводит Минэкономразвития ДНР, цены колеблются от 85 рублей на столовые яйца первой категории до 149,5 рубля", - сказал Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что колебания цен в регионе происходят с разницей в неделю относительно Ростовской области. "Падает цена в Ростове, у нас начинает падать где-то через неделю. Наблюдаем, мониторим, очень важно, чтобы граждане чувствовали поддержку и влияние региональных и муниципальных властей на цены всеми доступными способами", - добавил он.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.