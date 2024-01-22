Товарооборот Грузии и России в 2023 году сократился на 3%

Он составил почти $2,5 млрд

ТБИЛИСИ, 22 января. /ТАСС/. Торговый оборот Грузии и России в 2023 году составил почти $2,5 млрд, что на 3% меньше показателя за 2022 год. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2023 году ее доля в объеме внешней торговли составила 11,2%. Экспорт товаров из Грузии в РФ в 2023 году составил более $657 млн (рост на 2,2%), а импорт - около $1,8 млрд (минус 5%).

Первое место среди торговых партнеров Грузии в 2023 году заняла Турция, торговля с которой составила почти $3 млрд, что на 6% больше, чем в 2022 году. Третье место заняли США, торговый оборот с ними превысил $2 млрд, что на 60% больше аналогичных данных за прошлый год. Далее следуют Китай (более $1,6 млрд), Азербайджан (более $1,5 млрд) и Армения (более $1,1 млрд).

Общий внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году составил более $21,5 млрд (рост на 12,5%). Экспорт составил более $6 млрд (рост 9,1%), а импорт - более $15 млрд (рост 14%). Отрицательное сальдо баланса внешней торговли за 12 месяцев 2023 года превысило $9,3 млрд.