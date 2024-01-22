Экспорт вина из Грузии в РФ в 2023 году сократился на 10,9%

В Россию экспортировали 62,28 тыс. тонн вина на сумму $168,3 млн

ТБИЛИСИ, 22 января. /ТАСС/. Грузия в 2023 году экспортировала в Россию около 62,2 тыс. тонн вина. Это на 10,9% меньше показателя 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

По ее оценке, Грузия экспортировала в Россию 62,28 тыс. тонн вина на сумму $168,3 млн. В предыдущем году поставки составляли 69,9 тыс. тонн на сумму $160,8 млн. В общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 26,6%.

Объемы поставок в Россию минеральной воды, а также газированных напитков, содержащих сахар, выросли в 1,2 раза, составив около 188 тыс. тонн. Что касается экспорта автомобилей, то в 2023 году было поставлено 4 966 машин. Этот показатель в годовом выражении сократился на 7,9%, при этом за IV квартал Грузия поставила в РФ всего 15 автомобилей. Это связано с тем, что власти Грузии из-за санкций Запада с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США, а с 26 сентября вступили в силу аналогичные ограничения для машин, ввезенных в Грузию из Европы.

Импорт товаров из России в Грузию составил за прошлый год $1,74 млрд, что на 4,9% ниже аналогичного показателя прошлого года. Наибольшую долю в импорте из РФ занимает нефть и нефтепродукты - 31,6%. В 2023 году Россия поставила в Грузию 771,3 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 17,3%) на сумму $552,1 млн. Импорт пшеницы из РФ составил 217,5 тыс. тонн (рост на 24,9%) на сумму более $48,6 млн.