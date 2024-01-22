ФАС возбудила дело в отношении Архангельского ЦБК из-за роста цен на картон и бумагу

Стоимость продукции увеличилась более чем на 40% за полгода

ТАСС, 22 января. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Архангельского целлюлозно-бумажного комбината из-за увеличения цен на картон и бумагу, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проведенный ведомством мониторинг показал, что Архангельский ЦБК во втором полугодии 2023 года увеличил цену на соответствующую продукцию более чем на 40%. С августа по ноябрь 2023 года рост цен на бумагу составил 42,3%, на картон - 41,4%. Анализ данных хозяйственной деятельности показал, что установленные с сентября 2023 года цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли. Ведомство возбудило в отношении организации дело о нарушении антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

В случае установления вины Архангельскому ЦБК грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ.

ФАС России ведет регулярный мониторинг ситуации на рынке бумажной продукции и компонентов ее производства. Особое внимание ведомства направлено на компании, занимающие доминирующее положение. По результатам анализа состояния конкуренции служба установила, что АО "Архангельский ЦБК" занимает доминирующее положение на рынках картона и бумаги, используемых для изготовления гофрокартона. Из него производится гофротара, которая используется для хранения и транспортировки продуктов питания, лекарственных препаратов, стройматериалов, мебели и бытовой химии.

Служба продолжит экономический анализ ситуации на рынке картона и бумаги, используемых для изготовления гофрокартона. Другим крупным производителям этой продукции направлены запросы об обоснованности установленных цен. При выявлении признаков злоупотребления рыночной властью с их стороны также будет рассмотрен вопрос возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства.