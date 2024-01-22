Турпоток по России в новогодние праздники вырос на 19%

Средняя загрузка отелей составила более 80%, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Турпоток по России в новогодние праздники, по предварительным данным, вырос на 19% по сравнению с показателем годом ранее, средняя загрузка отелей составила более 80%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"По предварительным данным, рост числа поездок по отношению к прошлогодним новогодним каникулам составил более полумиллиона человек, это порядка 19%. При этом средняя загрузка гостиниц - более 80%", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что туристическая отрасль и профильные службы оказались готовы к пиковым нагрузкам. Новогодние праздники прошли спокойно, без серьезных происшествий. Транспортная отрасль за этот период обслужила 5,7 млн пассажиров. Несмотря на высокий спрос на поездки по стране, удалось избежать существенного роста стоимости услуг.

Регионами-лидерами по общему числу туристов традиционно остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург - на них приходится более 35% турпоездок. Хорошие показатели по темпам роста показывают Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Мурманская область. В новогодние праздники в Крым приехало более 80 тыс. гостей, что больше, чем во время прошлых праздников. Республика продолжает оставаться одним из самых посещаемых регионов страны, рассказал Чернышенко.

По его словам, растет и популярность горнолыжных курортов. В Краснодарском крае их посетили на 75% больше туристов, чем в 2023 году. На втором месте по популярности - Шерегеш, на третьем - курорты Северного Кавказа. На 25% выросла популярность нового горнолыжного курорта в Мурманской области. В 2024 году самыми популярными точками притяжения в новогодние праздники стали Суздаль, Великий Устюг, рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, ледовый город "Счастье чистой воды" в Иркутской области.