ЕС обновит стратегию экономической безопасности для защиты критических отраслей

По данным Bloomberg, новая стратегия будет направлена на устранение "рисков для экономической безопасности ЕС" при взаимодействии с партнерами, "не разделяющими ценности" сообщества

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) представит на этой неделе обновленную стратегию экономической безопасности, которая сделает упор на защите критически важных отраслей от инвестиционного контроля со стороны России, Китая и США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа Еврокомиссии (ЕК), что новая стратегия будет направлена на устранение "рисков для экономической безопасности ЕС" при взаимодействии с партнерами, "не разделяющими ценности" сообщества. Предполагается, что в ходе ее реализации государства ЕС получат возможность более эффективно проводить "непрерывную оценку рисков, связанных с цепями поставок, технологиями, инфраструктурой и экономическим принуждением".

В перечень критических технологий вошли полупроводники, искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии. К непосредственным мерам по усилению экономической безопасности ЕК относит ужесточение правил одобрения прямых иностранных инвестиций, координацию экспортного контроля, развитие технологий двойного назначения, ужесточение режима безопасности при проведении исследований, а также разработку нового механизма контроля за утечками "чувствительных ноу-хау <...> противникам ЕС через зарубежные инвестиции" сообщества. Отмечается, что указанные меры направлены на то, чтобы ЕС мог стать "сильным мировым игроком", способным противодействовать "экономическому принуждению" со стороны Москвы, Пекина и Вашингтона.

Кроме того, Еврокомиссия намерена получить дополнительные полномочия по проверке и потенциальному блокированию иностранных инвестиций в критические отрасли, в том числе через контролируемые иностранцами компании внутри ЕС, а также предложить создать фонд для ускоренного развития технологий двойного назначения.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис ранее заявил, что 2024 год будет сложным, конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут еще больше нарушить международную торговлю и цепочки поставок.