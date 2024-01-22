В кабмине заявили о полном обеспечении России запасами зимнего дизеля

Вице-премьер Александр Новак также поручил нефтяным компаниям продолжать контролировать уровень цен на АЗС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский топливный рынок в настоящий момент, в период пикового спроса, в полном объеме обеспечен предложением зимнего дизеля. Об этом говорится в сообщении правительства России по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.

"Запасы автобензинов на НПЗ и нефтебазах выросли. Рынок насыщен зимним дизельным топливом в условиях пикового спроса. Нефтяные компании сообщили о планах наращивания производства бензина и дизельного топлива в 2024 году, сроки и график ремонтов НПЗ будут оптимизированы", - сказано в сообщении.

В совещании приняли участие представители нефтяных компаний, Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В сообщении отмечается, что по итогам 2023 года нефтяные компании увеличили производство бензина по сравнению с показателем 2022 года. Была отмечена стабилизация цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита.

Вице-премьер также поручил нефтяным компаниям продолжать контролировать уровень цен на АЗС.