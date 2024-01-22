Управделами президента РФ закупило для чиновников 105 автомобилей Lada Vesta

В Управделами сообщили, что "замене в первую очередь подлежат автомобили, выработавшие свой моторесурс, для дальнейшей эксплуатации которых требуются дополнительные финансовые затраты"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники органов государственной власти начали пересаживаться на отечественные автомобили. Партия из 105 машин Lada Vesta закуплена Управлением делами президента РФ.

"Для выполнения указания президента России Владимира Путина о приоритетном использовании российских высоколокализованных автомобилей при обслуживании федеральных государственных гражданских служащих Управлением делами президента РФ организована поэтапная работа по замене находящегося в эксплуатации служебного автотранспорта иностранного производства автомобилями российских марок", - сообщили ТАСС в Управделами.

Как отметил собеседник агентства, "в конце 2023 году за счет средств целевой субсидии подведомственными Управлению делами автотранспортными учреждениями были закуплены конкурентным способом автомобили Lada Vesta производства АО "Автоваз" в количестве 105 единиц".

В Управделами пояснили, что "замене в первую очередь подлежат автомобили, выработавшие свой моторесурс, для дальнейшей эксплуатации которых требуются дополнительные финансовые затраты". "Выбывшие в результате замены автомобили реализуются в установленном порядке на открытых аукционных торгах", - уточнил собеседник ТАСС. По его словам, "вырученные после продажи финансовые средства расходуются на закупку новых автомобилей и оборудования к ним".

"В текущем году управление делами планирует расширить перечень моделей закупаемых высоколокализованных отечественных автомобилей. Объемы дальнейшей закупки автомобилей будут определяться с учетом предусмотренного на эти цели бюджетного финансирования и технических возможностей автопроизводителей", - подчеркнули в Управделами.

Как чиновников пересадили на отечественные авто

В сентябре 2023 года Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Поручение было адресовано правительству, властям регионов и Управделами президента РФ. Доклад главе государства следовало представить до 1 февраля.

Ранее Минпромторг рекомендовал автомобили брендов Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и Haval для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Перечень планируется обновлять по мере выхода на рынок новых моделей российского производства. Специалисты считают, что решение об использовании отечественных машин способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию автомобильной промышленности, наращиванию объемов и модернизации производства, совершенствованию модельного ряда.

В структуру Управления делами президента РФ входит федеральное государственное бюджетное учреждение "Автотранспортный комбинат", которое обеспечивает автотранспортное обслуживание высших государственных органов власти.