В Кировской области объем промпроизводства вырос в 2023 году на 8,7%

Показатель роста превысил общероссийские значения

КИРОВ, 22 января. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Кировской области вырос в 2023 году на 8,7% по отношению к уровню 2022 года, сообщается в материалах к еженедельному оперативному совещанию у губернатора региона Александра Соколова.

"Индекс промышленного производства - 108,7% в Кировской области", - говорится в материалах, опубликованных в Telegram-канале "Кировская область".

Как отметил Соколов, индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях в Кировской области выше, чем по стране (107,5%). В частности, в 2023 году в виде налогов от заготовки и переработки древесины Кировская область получила более чем на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее.

По словам Соколова, в 2023 году валовой региональный продукт вырос и составил 581 млрд рублей. Задача на 2024 год - достичь планки в 613 млрд рублей. Что касается собственных доходов бюджета, то рост составил 16,2%, или 7,8 млрд рублей к уровню 2022 года.

Соколов также рассказал, что в 2023 году власти дважды повышали заработные платы работникам социальной сферы - с 1 января и с 1 сентября. В наступившем году планируется продолжить эту работу. Кроме этого, в 2024 году увеличивается минимальный размер оплаты труда на 18,5%, он составит 19 242 рублей.

Губернатор сообщил, что в регионе фиксируется рост производства молока, так, в 2022 году произвели 792 тыс. тонн молока, в 2023 году - 819 тыс. тонн. Отдельно Соколов коснулся вопроса производства яиц, отметив, что в минувшем году удалось сохранить все предприятия, производящие продукт, и не допустить массового распространения птичьего гриппа.