Хабаровский строительный кластер увеличил объемы продукции более чем в 2,5 раза

По данным регионального минстроя, производились железобетонные изделия, металлоконструкции, домокомплекты различного назначения, а также стеновые и кровельные сэндвич-панели

ХАБАРОВСК, 22 января. /ТАСС/. Резиденты промышленно-строительного кластера в Хабаровском крае увеличили объемы выпуска продукции более чем в 2,5 раза за 2023 год. Об этом ТАСС сообщили в региональном минстрое.

"За 2023 год было произведено продукции на 6,8 млрд рублей, за 2022 год - на 2,6 млрд рублей", - сказали в министерстве.

В 2023 году выпускались железобетонные изделия, металлоконструкции, домокомплекты различного назначения, стеновые и кровельные сэндвич-панели.

Как сообщается на сайте правительства Хабаровского края со ссылкой на и.о. первого заместителя министра строительства края Темирлана Магомаева, участниками кластера являются 27 компаний и организаций. Сейчас Минстрой региона и краевая ассоциация промышленно-строительного кластера ведут работу с генеральным подрядчиком РЖД АО УК "Бамстроймеханизация" на предмет поставок продукции для развития Восточного полигона. При этом уже налажено взаимодействие по поставке воздушных линий электроснабжения, линий наружного освещения, контактной сети железных дорог.

Участники кластера поставляют свою продукцию для нужд Хабаровского края и соседних дальневосточных регионов - Приморья, Еврейской автономии, Приамурья.

Создать промышленно-строительный кластер поручил президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума в сентябре 2021 года для решения проблемы с дефицитом строительных материалов на Дальнем Востоке, влияющей на темпы реализации проектов. Соглашение о создании подписали в 2022 году.