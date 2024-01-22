Reuters: химический сектор ФРГ столкнулся с проблемами из-за ситуации в Красном море

Фрахт через Красное море сократился, что приводит к задержкам, кроме того, из-за изменения маршрутов наблюдается рост цен на сырье, рассказал агентству главный эксперт по экономике VCI Хенрик Майнке

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Химический сектор ФРГ, крупнейший в Евросоюзе, испытывает трудности в связи с задержками поставок сырья из-за обострения ситуации в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters.

"[Негативный] эффект особенно заметен в сегменте средних компаний, специализирующихся на производстве тонкой и специальной химии", - приводит оно слова главного эксперта по экономике германской промышленной организации VCI Хенрика Майнке. Он добавил, что германские химические компании закупают сырье преимущественно в Азии. Теперь же фрахт через Красное море сократился, что приводит к задержкам. Кроме того, из-за изменения маршрутов наблюдается рост цен на сырье.

Негативные последствия транспортного кризиса могут оставаться в силе "как минимум первую половину 2024 года", указала агентству генеральный директор компании Gechem GmbH & Co KG Мартина Нигсвонгер.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с 19 ноября 2023 года хуситы атаковали более 26 кораблей и гражданских судов в Красном море.