Цивилев: в Кузбассе в 2024 году реализуют свыше 130 проектов инициативного бюджетирования

Наиболее активными участниками конкурса по числу проектов в 2024 году стали восемь муниципалитетов региона

КЕМЕРОВО, 22 января. /ТАСС/. Власти Кемеровской области реализуют 139 проектов инициативного бюджетирования в 2024 году в рамках региональной программы "Твой Кузбасс - твоя инициатива", на эти цели из областного бюджета будет направлено 200 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

"Подведены итоги конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, которые будут реализованы в Кузбассе в 2024 году. Всего на конкурс поступило 182 заявки из 33 муниципальных образований. По-прежнему лидирует благоустройство спортивных и игровых площадок. Победителями стали 139 проектов, на их реализацию из областного бюджета будет направлено 200 млн рублей", - сказал Цивилев.

Отмечается, что самыми активными участниками конкурса по числу проектов в этом году стали Промышленновский и Крапивинский округа, Таштагольский район, Гурьевский, Юргинский, Беловский, Ижморский и Новокузнецкий округа.

По итогам оценки областной конкурсной комиссии в тройку победителей вошли такие проекты как благоустройство пешеходной аллеи в селе Беково Беловского округа, благоустройство места захоронения в Салаире Гурьевского округа и благоустройство мемориального комплекса - Обелиска Славы в поселке Малиновка Калтанского городского округа, добавили в пресс-службе.

Региональный проект "Твой Кузбасс - твоя инициатива" стартовал в 2018 году, за прошедшие 5 лет благоустроено более 670 объектов, отметил Цивилев, пояснив, что высокий интерес к конкурсу сохраняется и в текущем году.

"Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность практики инициативного бюджетирования в стране. Отбор проектов, которые получают финансовую поддержку из бюджета, проводится в Кузбассе уже шестой год подряд. Жители видят, что это эффективный механизм благоустройства, который позволяет сделать жизнь в городах и селах комфортнее", - рассказал Цивилев, его слова цитирует пресс-служба.