Новый сортировочный центр Wildberries в Петербурге откроется в течение двух-трех недель

Компания также уже выплатила компенсацию около 160 тыс. предпринимателей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый распределительный центр Wildberries в Санкт-Петербурге откроется в течение двух-трех недель, сообщил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас работа идет с новыми отгрузками, которые переориентировать на другие склады, логистика перестраивается так, чтобы доставлять клиентам заказы в те же сроки, что и раньше. Ну и кроме того, в течение двух-трех недель в Санкт-Петербурге должен открыться, насколько я знаю, новый сортировочный центр данной компании, который будет принимать товары предпринимателей региона Северо-Запад", - сказал Евтухов.

Компания уже выплатила компенсацию более 50% или около 160 тыс. предпринимателей. Продолжается работа с покупателями, заказы которых были утрачены из-за пожара. "Также сейчас работа идет с новыми отгрузками, которые переориентировать на другие склады, логистика перестраивается так, чтобы доставлять клиентам заказы в те же сроки, что и раньше", - отметил замминистра.