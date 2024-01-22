S7 Airlines возобновит прямое авиасообщение между Новосибирском и Шанхаем

Первый рейс назначен на 1 мая

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines возобновит прекращенные во время пандемии коронавируса перелеты из Новосибирска в Шанхай и из Владивостока в Пекин, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"S7 Airlines расширяет географию полетов в Китай и возобновляет прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Шанхай (Международный аэропорт Пудун - PVG) и из Владивостока в Пекин (Международный аэропорт Пекина Дасин - PKX)", - говорится в сообщении.

Сейчас прямого авиасообщения между Новосибирском и Шанхаем нет.

Рейсы будут осуществляться на Boeing 737-800 по средам и воскресеньям, первый отправится 1 мая. Из Владивостока в Пекин авиакомпания начнет перевозить на Airbus A320 со 2 апреля по вторникам и воскресеньям.