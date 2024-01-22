Минпромторг может ужесточить требования к подобным складу Wildberries объектам

По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, пожары происходят не только на распределительных центрах маркетплейсов, но и на других объектах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Требования к размещению и работе объектов, подобных складу Wildberries, на котором в январе произошел пожар, в случае необходимости можно усилить. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

При этом, по его словам, странным является то, что склад компании работал, не пройдя необходимых процедур. "То, что мы знаем про этот центр Wildberries, - странно, что он работал, но еще, я так понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. Думаю, по этому поводу будет отдельное разбирательство, соответствующие органы дадут оценку и вынесут решение. Но если понадобится, то, наверное, можно сделать больше требований к размещению и функционированию таких объектов", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".

Замглавы Минпромторга отметил, что пожары происходят не только на распределительных центрах маркетплейсов, но и на других объектах. В целом вопросы безопасности таких объектов в настоящее время достаточно четко урегулированы.

"Есть контрольно-надзорные органы, которые занимаются проверкой таких объектов. <…> На сегодняшний день все процедуры, которые необходимо пройти, чтобы запустить такой объект, прописаны. Другое дело - как такие объекты могут работать без соблюдения всех этих процедур. Здесь, конечно, отдельный разговор - думаю, к нему еще наши коллеги вернутся", - сказал Евтухов.

Пожар на складе онлайн-ретейлера в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошел 13 января. В сообщении пресс-службы Wildberries отмечалось, что в 07:20 мск в тот день на складе находились 1,2 тыс. человек. Данные о пострадавших не поступали. Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).