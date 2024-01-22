В Чувашии число самозанятых увеличилось на 51% за год

В республике осуществляют деятельность 100,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили в региональном Минэкономразвития

ЧЕБОКСАРЫ, 22 января. /ТАСС/. Численность самозанятых в Чувашии в 2023 году по сравнению с 2022 годом возросла на 51% и достигла 54,8 тыс. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минэкономразвития республики Дмитрий Бельцов на заседании в региональном правительстве.

"В республике <…> осуществляют деятельность 100,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), прирост - почти 26% к аналогичному показателю [2022 года], в том числе 54,8 тыс. самозанятых, прирост - 51%", - отметил Бельцов.

По его словам, за год численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, выросла на 15%. Бельцов добавил, что в 2023 году гарантийным фондом Чувашии заключено 412 договоров поручительства на общую сумму 1,7 млрд рублей. Агентство по поддержке малого бизнеса республики выдало 620 микрозаймов на 1,4 млрд рублей.

Режим "Налог на профессиональный доход" начал действовать с 1 июля 2020 года. В 2021 году благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" самозанятые наравне с субъектами МСП получили доступ к инструментам государственной поддержки в центре "Мой бизнес". По данным Минэкономразвития Чувашии, самые популярные виды деятельности самозанятых в республике - перевозка пассажиров и грузов, услуги по строительству и ремонту, информационные и парикмахерские услуги, торговля товарами ручного производства.