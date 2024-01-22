Суд в Варшаве отклонил заявку правительства о ликвидации Польского радио

По данным портала Onet.pl, это решение не является окончательным

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Районный суд Варшавы отклонил заявку правительства о внесении в национальный судебный реестр сведений о ликвидации государственной радиостанции Polskie Radio. Об этом сообщил глава национального совета по телевидению и радиовещанию Мачей Свирский.

"Cекретарь районного суда столичного города Варшавы <…> постановила отклонить заявление [правительства]", - отмечается в решении суда, которое Свирский опубликовал на своей странице в X. В документе указано, что министр культуры и национального наследия Польши, действуя на основании положений Кодекса коммерческих компаний, не имел права распустить юрлицо Polskie Radio S.A. В суде также подчеркнули, что "беспрецедентный характер дела требует его более широкого рассмотрения".

По данным портала Onet.pl, это судебное решение не является окончательным. Оно может быть обжаловано в суде первой инстанции, а затем в Окружном суде Варшавы.

Ранее Конституционный суд Польши признал решения министра культуры и национального наследия Бартоломея Сенкевича о ликвидации государственных СМИ незаконными и противоречащими основному закону. 27 декабря 2023 года Сенкевич объявил о ликвидации государственного телеканала Telewizja Polska, радио Polskie Radio и информационного агентства Polska Agencja Prasowa, а перед этим уволил руководителей Telewizja Polska и Polska Agencja Prasowa, поставив на их места своих людей. С этими решениями не согласилась партия "Право и справедливость", потребовав вынести Сенкевичу вотум недоверия. 17 января вопрос о вотуме недоверия ему был поставлен на голосование в Сейме, однако не набрал нужного количества голосов депутатов.