FT: Sony отказалась создавать в Индии медиакомпанию совместно с Zee Entertainment

По данным газеты, диалог завершился безрезультатно прежде всего из-за отказа Sony сохранить пост главы медиакомпании за генеральным директором Zee Entertainment Пунитом Гоенкой

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Корпорация Sony отказалась от создания в Индии медиакомпании с активами в $10 млрд и годовой выручкой около $2 млрд совместно с Zee Entertainment. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее данным, японский транснациональный конгломерат направил Zee Entertainment письменное уведомление о расторжении сделки, заключенной два года назад. Это произошло после того, как стороны не смогли разрешить противоречия на переговорах.

Согласно сведениям Financial Times, диалог завершился безрезультатно прежде всего из-за отказа Sony сохранить пост главы медиакомпании за генеральным директором Zee Entertainment Пунитом Гоенкой. Японский конгломерат был обеспокоен расследованием индийского регулятора в связи с обвинениями Гоенки в мошенничестве, а также финансовыми показателями индийской медиакомпании. Ее прибыль упала на 38% по сравнению с предыдущим годом из-за более высоких расходов на контент.

В опубликованном заявлении Sony говорится, что компания "крайне разочарована невыполнением условий слияния" к 21 января, однако "по-прежнему привержена расширению своего присутствия" в Индии.

По информации Zee Entertainment, Sony потребовала от индийской стороны выплатить компенсацию в размере $90 млн из-за предполагаемых нарушений условий сделки. Индийская компания заявила, что "категорически отрицает" утверждения Sony и "предпримет все необходимые шаги для защиты долгосрочных интересов <...>, в том числе путем принятия соответствующих судебных мер" против японской корпорации.