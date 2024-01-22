Экс-глава Нижнего Новгорода и соответчики выплатили 1,5 млрд рублей

Иск на ответчиков подала Генпрокуратура России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин и иные соответчики выплатили 1,5 млрд рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры России, сообщает объединенная пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Судом вынесено определение о перечислении с депозитного счета управления судебного департамента в Нижегородской области на счет Главного межрегионального управления ФССП России 1,5 млрд рублей в счет исполнения решения суда в отношении бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина и иных соответчиков, что свидетельствует о полном исполнении решения суда", - говорится в сообщении.

В августе 2023 года суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению заместителя генпрокурора РФ к ООО "Специализированный застройщик "Инградстрой", ООО "Специализированный застройщик "Старт-строй", ООО "Управляющая компания "Столица Нижний", к самому Сорокину и другим лицам о взыскании в доход государства 1,5 млрд рублей. Суд тогда удовлетворил исковые требования в полном объеме, решение вступило в законную силу после рассмотрения в суде апелляционной инстанции.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 7 марта 2019 года приговорил Сорокина к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460,8 млн рублей. Вместе с ним были осуждены два бывших сотрудника органов внутренних дел. Их признали виновными в похищении человека и превышении полномочий, осудив на 5,5 года и 5 лет лишения свободы соответственно.

В 2005-2010 годах Сорокин был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, с 2010 по 2015 год - мэром города. В 2016-м избран в Законодательное собрание Нижегородской области, в марте 2018 года сложил полномочия депутата.