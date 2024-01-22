"Россети" увеличили мощность для строительства жилых кварталов на востоке Петербурга

Энергетики установили на подстанции 330 кВ "Ржевская" третий автотрансформатор, построили ячейки 110 кВ и 330 кВ и внедрили микропроцессорные защиты

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Россети" увеличили в 1,5 раза мощность подстанции на востоке Санкт-Петербурга для электроснабжения строящихся жилых кварталов. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

На подстанции 330 кВ "Ржевская" введено новое силовое оборудование. В результате работ мощность центра питания увеличилась с 400 МВА до 600 МВА, что обеспечило условия для развития Красногвардейского района Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области. Стоимость проекта составила 433 млн рублей.

Энергетики установили на объекте третий автотрансформатор, построили ячейки 110 кВ и 330 кВ, внедрили микропроцессорные защиты, которые обеспечивают надежность и устойчивость энергосистемы во всех режимах работы, уточняется в сообщении.

Расширение одного из значимых магистральных энергообъектов Петербурга позволит обеспечить электроэнергией ЖК "Цветной город", под квартальную застройку которого отведено более 200 га. Также создан резерв мощности для подключения новых потребителей, отмечают "Россети".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.