В Москве технопарку "Семеновский" предоставили льготу по аренде земли

Теперь его арендная плата снизилась в 150 раз, а размер ежегодной экономии составит около 23 млн рублей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили технопарку "Семеновский" льготу на аренду двух земельных участков общей площадью почти 4 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Организации со статусом технопарка, которые арендуют городские земельные участки, могут перейти на льготную ставку в размере 0,01% от кадастровой стоимости. Сэкономленные средства компании должны направить на свое развитие. Для города это долгосрочные инвестиции в развитие науки и технологий. Такой мерой поддержки воспользовался технопарк "Семеновский" на востоке столицы. Теперь его арендная плата снизилась в 150 раз, а размер ежегодной экономии составит около 23 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в августе 2023 года мэр Москвы сообщил о присвоении статуса технопарка комплексу на Малой Семеновской улице. На его территории работают более 60 предприятий и организаций, большинство из которых заняты в сфере IT, связи и коммуникаций, а также научно-исследовательской деятельности.

"Льготная ставка аренды предоставлена технопарку "Семеновский" для двух земельных участков общей площадью 3,75 га. С компанией на 10 лет заключены дополнительные соглашения к действующим договорам. Статус технопарка она должна подтверждать ежегодно в специальной межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.