Сенатор: введение акциза на медицинский спирт не приведет к подорожанию лекарств

Глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов отметил, что в стоимости лекарственных средств стоимость спирта занимает ничтожную величину

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Возможное ведение акциза на медицинский спирт не приведет к увеличению стоимости лекарственных препаратов, для производства которых он используется. Об этом в ходе заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам заявил его глава Анатолий Артамонов.

"Что касается мнения о повышении стоимости лекарственных средств (из-за введения акциза на медицинский спирт - прим. ТАСС). Это полная ерунда. Даже если бы не компенсировали, а Минфин согласен компенсировать. В стоимости лекарственных средств стоимость спирта занимает ничтожную величину", - пояснил Артамонов.

Он отметил, что в 2022 году после окончания пандемии коронавируса объем потребления медицинского спирта по неизвестным причинам вырос в четыре раза. "На этот вопрос до сих пор не получен ответ. Почему за один год выросло потребление медицинского спирта в четыре раза? Вместе с тем производство контрафактного алкоголя за этот же период выросло в сопоставимых объемах, что наводит на размышления", - указал сенатор.

Тему введения акцизов на заседании поднял первый заместитель председателя комитета Сергей Рябухин. Он отметил, что по поручению спикера палаты Валентины Матвиенко комитет по бюджету ведет эту тему и ожидает от министерства здравоохранения РФ данные по объемам компенсации.

"Мы третий месяц ждем от вас расчеты: объемы, какие объемы компенсации для производителей и потребителей. Вопрос чрезвычайно важный. Вы знаете, что только в этой части выпадающих доходов консолидированного бюджета составляет около 30 млрд руб., поэтому просьба, даже не вопрос, а предложение, просьба. Сделать в течение января этот расчет, передать [нам]", - сказал Рябухин, обращаясь к замминистра здравоохранения Сергею Глаголеву.

Замминистра в свою очередь отметил, что в настоящее время предоставляет такие данные в Минпромторг и готов передать их Совету Федерации. "Мы дадим тогда позицию Минздрава по объему потребности", - резюмировал Глаголев на заседании.

Введение акциза

Ранее директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Галкин сообщил, что ведомство не поддерживает введение в России акциза на медицинский спирт. Кроме того, пояснял ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, вопрос введения акциза беспокоит отрасль.

В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что министерство согласно с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, и обсуждает ее с Минздравом. По его словам, принципиальных разногласий между Минфином и Минздравом по этому вопросу нет.