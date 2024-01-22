Глава "Молдовагаза" заявил о необходимости искать варианты урегулирования долга "Газпрому"

Вадим Чебан отметил, что до октября 2024 года ежесуточные поставки сохранятся на уровне 5,7 млн куб. м.

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии должно искать варианты урегулирования долгов "Газпрому", заявил председатель правления российско-молдавской газотранспортной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Чтобы двигаться дальше, искать варианты урегулирования проблемы долгов, нужен диалог. Но его, к сожалению, тоже пока нет. Надеюсь, со временем стороны ("Газпром" и правительство Молдавии - прим. ТАСС) все же начнут поиски путей разрешения спора, но сейчас это пока затруднительно, даже нереально", - сказал Чебан в интервью изданию "Логос-пресс". Он подчеркнул, что "Молдовагаз" сохраняет рабочие отношения с "Газпромом", от которого получено подтверждение. До октября 2024 года ежесуточные поставки сохранятся на уровне 5,7 млн куб. м.

Ранее Чебан назвал необоснованной позицию правительства Молдавии, которое не признает задолженность компании перед "Газпромом" в размере $709 млн. Так он прокомментировал на пресс-конференции результаты проведенного по заказу кабмина аудита, которые представил в начале сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. По словам министра, проводившие аудит норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance & Co установили, что на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. В связи с этим молдавское правительство согласилось выплатить "Газпрому" лишь $8,6 млн.

Со своей стороны руководство российского концерна заявило, что категорически не согласно с утверждениями Молдавии по историческому долгу за газ и намерено отстаивать свои права.

По данным, которые публиковала ранее Счетная палата Молдавии, долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" оценивается в размере $590,8 млн. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правительство показало себя "ненадежным партнером" после отказа признать долг.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".