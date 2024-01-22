РЖД закупили более 1 млн тонн отечественных рельсов в 2023 году

Холдинг также сообщил, что для обновления инфраструктуры приобрели 7 млн железобетонных шпал, 53 тыс. тонн рельсовых скреплений и 13,1 млн куб. м щебня

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. РЖД закупили более 1 млн тонн отечественных рельсов для ремонта путей и нового строительства. Об этом холдинг сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Для ремонта железнодорожных путей и нового строительства приобрели в прошлом году более 1 млн тонн рельсов. Все - отечественного производства. Это почти на 60 тыс. тонн больше, чем в 2022 году", - говорится в сообщении.

В том числе, отмечается в сообщении, было закуплено 658,4 тыс. тонн стометровых дифференцированно-термоупрочненных рельсов, что на 3% больше, чем в 2022 году. Их укладывают на особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути.

Кроме того, для обновления инфраструктуры было закуплено 7 млн железобетонных шпал, 53 тыс. тонн рельсовых скреплений и 13,1 млн куб. м щебня.

"Масштабная модернизация сети железных дорог требует больших объемов материалов", - констатировали в РЖД.