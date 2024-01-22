В Татарстане из-за непогоды возникли перебои с доставкой продуктов

При этом пресс-служба Минсельхозпрода республики сообщила, что ситуация в ближайшее время стабилизируется

КАЗАНЬ, 22 января. /ТАСС/. Перебои с доставкой продуктов до распределительных центров возникли в Татарстане в связи с ограничениями на трассах из-за непогоды. Ситуация в ближайшее время стабилизируется, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

"Снежная стихия, бушевавшая в Татарстане несколько дней, внесла свои коррективы и в обеспечение населения продовольственными товарами. Из-за ограничения на федеральных трассах возникли перебои с доставкой грузовыми автомобилями продуктов до распределительных центров", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились сообщения об отсутствии в магазинах некоторых продуктов.

В пресс-службе министерства отметили, что городские службы делают все возможное для устранения последствий непогоды. Вчера вечером были сняты временные ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов на дорогах.

"После этого предприятия начали отгрузку и доставку товаров в распределительные центры и напрямую в магазины. Ситуация стабилизируется, и в ближайшее время на полках магазинов появится вся необходимая продукция" - говорится в сообщении.

Как сообщили в мэрии Казани, в городе с 17 по 21 января выпало 49 мм осадков, или 106% от месячной нормы, с начала января - 159%. В связи с погодными условиями были закрыты трассы и перенесены рейсы в аэропорту, а в самой Казани объявили план "Буран".