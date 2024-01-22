Тобольский производитель снегоболотохода "Хищник" разрабатывает первый пожарный вездеход

Идею разработки пожарного вездехода предложил губернатор Тюменской области Александр Моор

ТЮМЕНЬ, 22 января. /ТАСС/. Пожарный вездеход на основе снегоболотохода "Хищник" разрабатывает Тобольское предприятие "Мег Вест". Создание первого образца планируется летом 2024 года, сообщил ТАСС директор предприятия Максим Мезенин.

"На базе нашего снегоболотохода будет строиться пожарный вездеход. Задумка в том, чтобы на "Хищник" установить помпу высокой производительности, которая сможет перекачивать воду. Сам вездеход планируется загонять в водоем и из него либо подавать воду на пожарную машину, либо с места сразу тушить огонь. Планируется представить первый образец этим летом", - сказал он.

Идею разработки пожарного вездехода предложил губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей поездки на тобольское предприятие, отметил Мезенин. Он добавил, что ввиду ряда причин пожарная машина, даже находясь рядом с водоемом, не всегда может закачать воду и использовать ее при тушении, у вездехода такой проблемы не будет. Разработчик постарается по максимуму использовать отечественные комплектующие в ходе проектирования и разработки машины, отметил директор предприятия.

Предприятие ООО "Мег Вест" с 2007 года проектирует и строит снегоболотоходы под торговым наименованием "Хищник". Вездеходы передвигаются на шинах сверхнизкого давления, пневматиках, предназначенных для слабонесущих грунтов, рыхлого снега, топкого болота и воды.